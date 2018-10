Suomi ehätti ensimmäiseksi koko maailmassa – muovitiekartta muistuttaa muoviongelman ratkaisemisen mahdollisuuksista

Turhat muovipakkauset pois

En jaksa ymmärtää, miksi taskulamput, riippulukot, hammasharjat, kynät ja kumit ym. pitää pakata muovisiin kääreisiin. Kaiken lisäksi kääreet ovat sellaisia, että niihin pitää murtautua monin teräasein, ennen kuin saat tuotteen pois pakkauksesta. On sitten kyse marketista tai lähikaupasta, on myös elintarvikkeet pakattu muovipusseihin ja muovisiin rasioihin, jotka eivät ole edes kaikki kierrätyskelpoisia. Esim. jauhelihan musta muovinen kääre ei käsittääkseni kuulu muovikeräykseen. Lisäksi keräyspisteet voivat sijaita viiden kilometrin päässä, joten eipä ole tuokaan ekologista. On hyvä, kun kierrätystä kehitetään ja kierrätysmuovin käyttöä lisätään, mutta minusta olisi hyvä tapa aloittaa muovipakkausten käytön lopettaminen kokonaan.

