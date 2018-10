Säteilevä romumetalli on tullut Suomeen Hollannista ja Baltiasta – viimeisin havainto Outokummun terästehtaalla Torniossa viime viikolla

Säteilyturvakeskus STUK kertoo, että Outokummun terästehtaalla Torniossa on havaittu muutamassa kuukaudessa neljä tapausta, jossa radioaktiivista amerikiumia on ollut sulatettavaksi tarkoitetun romumetallin joukossa. Viimeinen tapaus oli 12. lokakuuta, mutta silloin romumetalli ei ehtinyt sulatukseen. STUK on välittänyt tiedon IAEA:lle.