Kokoomusnuoret vaativat kompromissiesityksen takaisinvetoa – "Koska toinen osapuoli ei halua neuvotella, olisi luontevaa"

Kokoomusnuorten mukaan hallituksen on vedettävä irtisanomislain kompromissiesitys takaisin.

Hallitus esitti lokakuun alussa, että kompromissina ammattiyhdistysliikkeelle henkilöperustaisen irtisanomisen kynnys lasketaan koskemaan vain alle kymmenen hengen yrityksiä aikaisemman esityksen alle 20 henkilöä työllistävien yritysten sijaan.

– Kompromissi ei voi olla yksipuolinen ratkaisu. Ammattiyhdistysliike on ilmoittanut, että muutetulla esityksellä ei ole vaikutusta asian hyväksyttävyyteen. Koska toinen osapuoli ei halua neuvotella, olisi luontevaa vetää kompromissiesitys irtisanomislaista pois ja palata alkuperäiseen suunnitelmaan, vaatii kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Kokoomusnuoret pitävät irtisanomiskynnyksen vastustavia toimia ylimitoitettuna ja vahingollisina suomalaisille.

– Uusi esitys pudotti vaikutusten piiristä yli 10 000 yritystä ja 135 000 työpaikkaa. Tämä on niin suuri joukko pienyrityksiä, että sitä ei voi ohittaa olkaa kohauttamalla. Jos neuvotteluhaluja ei ole, hallituksella ei ole syytä laskea esityksensä kunnianhimon tasoa näin paljon, Vuornos jatkaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kokoomusnuorten mukaan hallituksen tulisi ajatella työttömien työnhakijoiden yli 200 000-päistä joukkoa.

– Vaikka työssä jo olevien saavutetut edut hieman heikkenisivät, on yksikin uusi työllistynyt ihminen voitto yhteiskunnallemme. Esityksellä irtisanomiskynnyksen laskemisesta on kiistatta vaikutuksia yrittäjien palkkaushalukkuuteen ja siten myös työllisyyteen. Kaikki kivet on työllisyystalkoissa käännettävä, ja siksi esityksen kunnianhimon tasoa ei saa tarpeetta laskea, Vuornos kannustaa.