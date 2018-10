Sipilä puolustaa päätöstä hakea tukea irtisanomisriidassa – "Eduskunta on politiikan tärkein päättävä elin"

Jussi Orell

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) puolustaa hallituksen päätöstä mittauttaa luottamuksensa eduskunnassa. Hallitus antaa tiedonannon eduskunnalle tiistaina. Keskiviikkona on vuorossa äänestys hallituksen luottamuksesta. Asiassa on kyse henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseen liittyvästä kiistasta.

Ammattiyhdistysliike vastustaa kiivaasti irtisanomiskynnyksen madaltamista. Se ei ole perääntynyt, vaikka hallitus rajasi uudistuksen koskemaan alle kymmenen työntekijän yrityksiä ja lyhensi irtisanomisesta seuraavan karenssin pituutta.

– Tiedonanto on iso työkalu näin pienessä asiassa, mutta koska uudistuksesta on syntynyt iso kiista, on tärkeää, että eduskunnan sana painaa siinä. Eduskunta on politiikan tärkein päättävä elin, Sipilä totesi pääministerin haastattelutunnilla Ylellä sunnuntaina.

Sipilä uskoo ay-liikkeen luopuvan painostustoimistaan, jos hallitus saa eduskunnan tuen.

– Jos eduskunnan linjana on se, että valmistelu voi jatkua, olisi aika erikoista toimia eduskunnan linjaa vastaan.

Hallituksen esitys irtisanomisasiassa on tarkoitus saada eduskunnalle marraskuun puolivälin jälkeen. Sitä ennen esitykseen ottaa kantaa lainsäädännön arviointineuvosto.

Sipilä myönsi, ettei irtisanomiskynnyksen madaltamisen työllisyysvaikutuksista ole tarkkaa tietoa.

– Niitä voidaan arvioida tarkasti vasta jälkikäteen. Asiasta tehdyt yrittäjäkyselytkään eivät ole tieteellisesti päteviä, mutta suuntaa-antavia ne ovat.

Sipilä sanoi, että vaikka tarkkoja vaikutusarvioita ei ole, uudistus alentaisi työllistämiskynnystä ja nostaisi tuottavuutta.

– Toimia pitää uskaltaa tehdä, Sipilä totesi ja muistutti aiemmin tehdyn kilpailukykysopimuksen vaikutuksista.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies on vaatinut poliittisten lakkojen kieltämistä. Pääministeri Sipilä sallisi ne jatkossakin.

– Poliittiset lakot ovat osa demokratiaa. Pitää kuitenkin harkita huolellisesti, milloin näin järeää keinoa käytetään. Eduskuntaa vastaan ei pitäisi lakkoilla, Sipilä linjasi.

Pääministeri kiisti ay-liikkeen väitteet siitä, ettei sitä olisi kuultu riittävästi uudistuksen valmistelussa. Sipilän mukaan epävirallinen kolmikantatyöryhmä on ollut koolla kolme kertaa. Osapuolia on kuultu myös lausuntokierroksella.

Ay-liike on arvostellut uudistusta muun muassa siksi, että sen mukaan uudistus asettaisi työntekijät epätasa-arvoiseen asemaan sen mukaan, minkä kokoisessa yrityksessä nämä työskentelevät. Sipilän mukaan esitys tulee olemaan sellainen, että se läpäisee perustuslakivaliokunnan käsittelyn.

– Olisi vielä vaikeampaa saada voimaan laki, joka koskisi kaikkia yrityksiä.

Haastattelutunnilla keskusteltiin myös muun muassa ikuisuuskysymys sote-uudistuksesta ja ilmastoasioista, jotka nousivat alkuviikolla keskusteluun ilmastopaneeli IPCC:n synkän raportin seurauksena. Sipilä muistutti Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali yhteiskunta 2045 mennessä. Keinoina tavoitteeseen pääsemisessä ovat esimerkiksi kivihiilen käytön kieltäminen ja polttoaineiden sekoitevelvoitteen tiukentaminen.

Pääministeri pitää realistisena tavoitteena saada Suomeen arktisen alueen huippukokous. Suomi toimii parhaillaan arktisen neuvoston puheenjohtajamaana. Huippukokous järjestettäisiin Helsingissä.

– Yhdysvalloista odottelemme edelleen vastausta. Voi olla, että välivaalit on pidettävä siellä ensin.

Haastattelutunnilla Sipilää tenttasivat Kalevan vastaava päätoimittaja Kyösti Karvonen, STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen ja tuottaja Olli Lindqvist Ylen politiikan toimituksesta. Puhetta johti Ylen Petri Kejonen.