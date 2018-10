Poliisi ajoi mopopoikaa takaa skootterilla – paon lopuksi tarvittiin käsirautoja ja äitiä

15-vuotias poika ajoi rekisteröimättömällä mopolla ilman kypärää lauantaina iltapäivällä Hämeenlinnan Nummella.

Lähistöllä ajotapavalvontaa tekevä partio havaitsi pojan ja lähti tämän perään poliisiskootterilla. Poliisi saavutti mopoilijan läheisen rivitalon pihalta, josta poika pinkaisi vielä juosten karkuun. Juoksukilpailun voitti poliisi. Poika laittoi kiinniottotilanteessa hanttiin ja poliisi laittoi hänelle käsiraudat.

Poika ei suostunut kertomaan nimeään poliisille, eikä hänellä ollut henkilöpapereita mukana. Poliisi vei pojan poliisiasemalle, jossa henkilöllisyys lopulta selvisi. Pojan äiti tuli noutamaan lapsensa kotiin.

Pojalla ei ollut mopon kuljettamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta. Tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena, kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta, ajoneuvorikkomuksena, liikennerikkomuksena, haitantekona virkamiehelle ja niskoitteluna poliisia vastaan. Poliisi ilmoitti asiasta sosiaaliviranomaisille. Mopo otettiin poliisin haltuun ja se luovutetaan myöhemmin sen omistajalle.

Kanta-Hämeen poliisilaitoksella on usean vuoden ajan ollut käytössään poliisiskootteri. Skoottereissa on lisänä poliisin perusvälineet. Ohjainten välissä on navigaattori ja radiopuhelin, edessä hälytysvilkut ja pysäytysvalot. Skoottereihin saa tarvittaessa kytkettyä myös tutkan. Skootterin huippunopeus oin noin 160 kilometriä tunnissa.