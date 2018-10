Sunnuntaiksi luvassa poikkeuksellisen lämmintä säätä – Syntyykö lokakuun lämpöennätys?

Ilmatieteen laitos lupaa eteläiseen, lounaiseen ja läntiseen Suomeen poikkeuksellisen lämmintä säätä sunnuntaille. Paikoin lämpötilat voivat kivuta lähelle 20 asteen tuntumaa.

Sunnuntaina aamulla maan etelä- ja keskiosisssa saattaa esiintyä paikoin sumupilveä, mutta päivällä ilma selkenee ja on verrattain selkeää tai poutaa. Päivän ylin lämpötila on 14–20 astetta. Lämpimintä on Pohjanmaan rannikolla.

Tuuli on enimmäkseen kohtalaista. Länsirannikon tuntumassa saattaa esiintyä paikoin navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.

Lämmin ilmamassa saapuu Suomeen Etelä-Ruotsista, jossa mitattiin eilen jopa 24 asteen lämpötiloja. Suomessa lokakuun aiempi lämpöennätys 19,4 astetta, rikkoontuu hyvin todennnäköisesti tänään sunnuntaina. Päättyneenä yönä mitattiin jo lokakuiden yöajan lämpöennätys. Kruunupyyssä Keski-Pohjanmaalla mitattiin yöllä 14,4 astetta. Aiempi yön ennätyslämpö oli tasan 14 astetta.