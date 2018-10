Vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon sairausloma jatkuu marraskuun puoliväliin – Puoluesihteeri: "vaalityö jatkuu täysillä"

Jussi Orell, Tanja Nuotio

Vihreiden puheenjohtajan, kansanedustaja Touko Aallon sairausloma jatkuu.

Aalto on lääkärin määräämällä sairauslomalla uupumuksesta johtuvien syiden vuoksi tuoreimman tiedon mukaan ainakin 16. marraskuuta saakka.

Vihreät tiedottaa, että Aalto ilmoittaa töihin paluunsa tarkemmasta aikataulusta myöhemmin.

Puoluesihteeri Lasse Miettinen kertoo Lännen Medialle, että sairausloman kesto marraskuun puoliväliin ei tässä vaiheessa vaikuta millään muutoksia tekevällä tavalla puoluetyöhön.

– Silloin, kun puheenjohtaja jäi sairauslomalle syyskuun puolivälissä, hän lupasi ilmoittaa hyvissä ajoin syysistuntokauden aikana töihin paluustaan, ja olemme koko ajan sen mukaan toimineet. Tässä ollaan samalla kurssilla edelleen.

– Vihreiden vaalityö jatkuu täysillä. Se oli keskeinen toive Toukon jäädessä sairauslomalle, että mikään ei pysähdy vain sen vuoksi, että puheenjohtaja on hetken poissa.

Eduskuntaan oli aiemmin ilmoitettu nyt viikonvaihteessa päättyvä sairauspoissaolo.

– Kysymys on Aallon ja hänen lääkärinsä arviosta siitä, mikä on sairausloman todellinen tarve. Se on siis vasta nyt tiedossa, Miettinen toteaa.

Aallon sairauslomasta on näillä näkymin tulossa kahden kuukauden mittainen. Gallupkurimuksessa kamppailevan vihreiden puoluevaltuuskunta kokoontuu Helsingissä 17.–18. marraskuuta, eli Aallon sairausloma päättyisi juuri ennen sitä.

Touko Aalto kertoi reilut kolme viikkoa sitten jäävänsä sairauslomalle uupumuksen vuoksi.

Aalto kommentoi asiaa tuolloin Facebook-sivullaan. Hän totesi jaksamisen rajojen tulleen vastaan ja korosti, ettei kenenkään pidä vaarantaa terveyttään työn takia. Hän piti myös tärkeänä, että vaativaa työtä tekevien uupumisesta puhutaan avoimesti.

Aallon sijaisena puolueen puheenjohtajana on sairausloman ajan toiminut varapuheenjohtaja Maria Ohisalo.

Ohisalo työskentelee tutkijana kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarjoavassa Y-säätiössä, joka määrittelee itsensä yleishyödylliseksi ja poliittisesti sitoutumattomaksi toimijaksi.

Juttua on päivitetty klo 13.45 puoluesihteeri Lasse Miettisen kommenteilla.