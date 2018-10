Suru tuli lähelle myös Kalajoen kaupunginjohtajan perhettä – tragediassa menehtyi kaksi veljestä

Kalajoen viimeöinen onnettomuus on koskettanut läheltä myös kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin omaa perhettä. Koko kaupunki on surun murtama, hän sanoo. Seurakunnan työntekijät olivat paikalla yöllä viemässä suruviestiä koteihin. Kalajoen kirkko on tänä iltana auki kello 17–20 hiljentymistä ja rukousta varten.