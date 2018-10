Ay-johtajat ihmettelevät hallituksen tiedonantoa: "Erikoista, mutta erikoistahan tämä on muutenkin" – Pron ja Superin hallitukset pohtivat jatkoa ensi viikolla

Omistajilla usein heikko henkilöstöosaaminen.

Jos irtisanominen henkilökahtaisista syistä nykyistä huomattavasti helpommin/epämääräisemmin hyväksytään muuttaa se työelämää huomattavasti kovempaan suuntaan. Kaikkein häijyimmät työnantajat sitten pärjää tässä ja inhimillisesti työntekijöitä kohtaan käyttäytyvät työnantajat taas menee entistä useammin konkurssiin hävitessään sairaammaksi menevässä kilpailussa.



Monasti ongelma on omistajan hyvin vähäinen osaaminen ja mielenkiinto henkilöstöasioissa. Johtaminen on esimerkiksi huutamista, kyykyttämistä, paikan näyttämistä, uhomista yms. yms. Tämän seurauksena sitten työntekijästä tehdään syntipukki ja syyllinen ja hänet voidaan irtisanoa henkilökohtaisin syin.



Mielestäni työntekijällä tulisi olla oikeus irtisanoutua ilman karenssia mikäli omistajan tai esimiehen toiminta yrityksessä ei ole asiallista. Pienistä yrityksistä voisi mielestäni aina voida irtisanoutua ilman karenssia koska keskimäärin niissä henkilöstöosaaminen voi olla heikkoa. Ei toisalta ole yrittäjänkään vika jos hän on vaikka hermo eikä osaa käyttäytyä asiallisesti kaikissa tilanteissa vaikka muutoin on todella ahkera ja ammattitaitoinen omalla osaamisalueellaan. Tietysti voi olla vikaa tarjouslaskennassa ja rahat on vähissä ja kilpailu on vielä mennyt sairaaksi joka syö yrittäjän hermoja entisestään ja syyllistä aletaan hakemaan vaikka henkilökunnasta.



Voisi olla myös tilasto josta ihmiset voisivat nähdä työtä hakiessaan millainen vaihtuvuus, keskiikä, keskipalkka, irtisanomisien syyt ja määrä, sukupuolijakauma, ilmaisen työvoiman määrä yms. kussakin yrityksessä on.



Jos ihminen on irtisanottu henkilökohtaisin syin vaikka hermon yrittäjän toimesta on uuden työpaikan löytäminen huomattavan hankalaa ja on suuri riski että ihminen syrjäytyy toimeentulotukiasiakkaaksi KELAAN.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.