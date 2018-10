Rami Nieminen

Tänään perjantaina astui voimaan uusi polttoainemerkintöjä koskeva asetus. Sen myötä polttoainepumppuihin tulee uusia merkintöjä kaikissa EU-maissa.

Erilaiset bensiinilaadut tunnistaa jatkossa ympyränmuotoisista tunnuksista. Diesel merkitään neliöillä.

Trafin erityisasiantuntija Keijo Kuikka rauhoittelee, että vanhat merkinnät säilyvät käytössä. Uudet tulevat niiden rinnalle.

– Lähinnä tämä merkkilanseeraus on sitä varten, että ulkomailla tankatessa löytyisi oikea laatu huoltoasemilla, joissa on ehkä käytössä hieman erilaisia symboleja.

Uusista merkinnöistä löytyy maininta polttoaineen etanoli- tai biokomponenttipitoisuudesta. Bensa-autoilijoille E5, E10 ja E85-laadut lienevät jo tuttuja. Dieselillekin on tarjolla eri symboli sen mukaan, onko menoveden seassa enemmän vai vähemmän bioainesta. Dieselin tunnuskirjaimena toimii jatkossa B. Laatumerkintänä voi olla B7 tai B10.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Käytännössä kaikki Suomessa myytävä diesel on B7:aa, Kuikka sanoo.

Käyttöön tulee myös neliön sisällä oleva XTL-merkintä. Se tarkoittaa harvinaisempaa parafiinistä dieseliä, ns. uuden sukupolven dieseliä.

– Suomessa se on käytännössä Nesteen nykyisin tekemää erikoisdieseliä. Nesteellä on sille kauppaniminä pro-diesel ja My Renewable diesel.

Kuikan mukaan tarvittaessa auton ohjekirjasta pitäisi löytyä merkintä, minkälaatuista polttoainetta valmistaja suosittelee tankattavaksi.

– Kannattaa kuitenkin olla tarkkana huoltoasemilla ja varmistaa, että tankkaa ajoneuvoon sopivaa polttoainetta.