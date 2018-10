Säteileekö? Raumalaiset voivat tutkituttaa ruokasienten ja kalojen radioaktiivisuuspitoisuuksia

Rauman Ympäristöterveydenhuolto tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden tutkituttaa maksutta ruokasienten ja kalojen radioaktiivisuuspitoisuuksia.

Tutkittavaksi tuotavien sienten pitää olla Rauman alueen metsistä poimittuja ruokasieniä, ja kaikkien yhteen näytteeseen tulevien sienten pitää olla samaa lajia. Tutkittavaksi toivotaan ensisijaisesti rouskuja, orakkaita, kangastatteja, kehnäsieniä ja mustavahakkaita, joihin cesiumia tiedetään kertyvän eniten. Yhden sieninäytteen kokonaispainon pitää olla vähintään 200 grammaa. Sieninäytteitä tuotaessa pitää ilmoittaa sienten poimintapaikka, -ajankohta ja sienilaji. Sienten pitää olla näytettä tuotaessa kokonaisia. Sieninäytteitä on tarkoitus tutkia korkeintaan 15 kappaletta eri puolilta kaupungin aluetta. Sama sienestäjä voi tarjota tutkittavaksi useampiakin sieninäytteitä. Sienet pitää toimittaa terveysvalvontaan lokakuun loppuun mennessä.

Tutkittavaksi tuotavien kalojen pitää olla pyydetty Rauman vesialueilta joko järvestä tai merestä. Tutkittavaksi toivotaan ensisijaisesti suuria ja vanhoja petokaloja, esim. hauki, kuha tai suuri ahven. Näytettä tuotaessa pitää ilmoittaa kalojen pyyntipaikka, -ajankohta ja kalalaji. Kalat kannattaa tuoda mahdollisimman tuoreena ja käsittelemättömänä. Oikein suurista kaloista suolet ja sisälmykset voi poistaa ennen näytteen toimittamista. Yhden kalanäytteen painon tulisi olla vähintään 500 g, ja näyte voi koostua useammasta saman lajin kalasta. Kalanäytteitä on tarkoitus tutkia korkeintaan kymmenen. Kalanäytteet pitää toimittaa terveysvalvontaan marraskuun loppuun mennessä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Näytteen tuoja saa tuomistaan näytteistä tutkimustulokset tutkimuksen jälkeen. Näytteen voi noutaa takaisin tutkimuksen jälkeen. Jos näytteitä saadaan riittävästi tutkittavaksi, tutkimusten tuloksista julkaistaan joulukuussa yhteenveto Rauman kaupungin nettisivuilla.

Raumalla seurataan säännöllisesti kaupungin alueelta kerättyjen metsäsienten ja pyydettyjen kalojen pitoisuuksia, sillä elintarvikkeissa esiintyy yhä vuonna 1986 tapahtuneesta Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta peräisin olevia radioaktiivisias aineita. Näistä merkittävin on cesium-137. Kaupungin tiedotteen mukaan Rauman alueen laskeuma oli valtakunnallista keskiarvoa. Cesium-137 -isotoopin puoliintumisaika on 30 vuotta, joten sen aiheuttama radioaktiivisuus on nyt noin puolet alkuperäisestä.

Ympäristöterveydenhuollon toimisto on osoitteessa Lensunkatu 9.