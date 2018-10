Hallitus odottaa tiedonannon lopettavan mielenilmaukset: "Eduskunnan linjaa vastaan vähemmän protestoitu"

Helsinki

Aki Taponen, Anita Simola

Hallitus yrittää lopettaa työtaistelut irtisanomislakia vastaan antamalla eduskunnalle tiedonannon työllisyyspolitiikan linjastaan. Siitä keskustellaan eduskunnassa ensi tiistaina ja siitä äänestetään keskiviikkona.

Palkansaajajärjestöjen mielenilmaukset ovat tähän mennessä kohdistuneet hallitukseen, joka valmistelee lakia irtisanomisten helpottamisesta alle kymmenen työntekijän yrityksissä.

Sen jälkeen kun eduskunta hyväksyy hallituksen tiedonannon, mahdolliset vastatoimet kohdistuisivat eduskuntaan.

– Protestointi hallituksen linjaa vastaan on ollut perinne, mutta eduskunnan linjaa vastaan on vähemmän protestoitu, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) perusteli.

– Suomessa on oikeutus myös poliittisille mielenilmauksille, ja sitä myös me kunnioitamme. Siitä syystä haemme nyt eduskunnan linjausta hallituksen linjan jatkuvuudelle, Sipilä korosti.

Sipilän myönsi, että kyse on järeästä toimesta, mutta vastaavia on tehty poliittisessa historiassa aiemminkin.

Heti tuoreeltaan nousi esille kysymys siitä, miksi asiaa ei nyt annettu eduskunnalle pääministerin ilmoituksena, josta ei tule äänestyksiä.

Kesällähän sote-uudistuksesta annettiin pääministerin ilmoitus.

– Silloin päätettiin, että sote-asia käsitellään pääministerin ilmoituksena. Nyt on esitetty vaatimuksia eduskunnan ulkopuolelta, joten on hyvä kysyä, onko tämä se linja, jota eduskunta haluaa viedä eteenpäin, pääministeri perusteli.

Kolmen hallituspuolueen rivit tuntuvat olevan hyvin suorassa niin keskustassa, kokoomuksessa kuin sinisissä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Meille osa työllisyyspaketin asioista on ollut kiistanalaisia, jopa kipeitä, mutta ryhmästä tuli täysi tuki, Sipilä totesi.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen muistutti, että kyse on kokonaisuudesta.

– Kyse on siitä, että yhä useampi suomalainen saisi mahdollisuuden työllistyä. Jo perustuslain mukaan meillä on velvollisuus pitää huolta maan taloudesta, ja siihen liittyy kiinteästi työllisyyden nosto.

Sipilä huomautti, että hallituksessa jo päätettyjen toimien ansiosta Suomeen on syntynyt 120 000 – 150 000 uutta työpaikkaa. Työllistynyt on keskimäärin tuonut perheelleen tuhat euroa lisätienestejä kuussa.

Tavoite on nyt nostaa työllisyysaste 72 prosentista 75 prosenttiin. Se on korkealla, mutta hallituksen mukaan se on ollut pakko asettaa ylös, jotta ikääntymisen haasteisiin voidaan vastata.

Työministeri Jari Lindström (sin.) muistutti, että hallitus teki irtisanomislakiin kompromissin, mutta sille tuli täystyrmäys.

– Ei voi olla niin, että ulkoparlamentaariset voimat sanelevat sen, mitä pitää tehdä.

Eduskunnan suurta valiokuntaa johtava Arto Satonen (kok) korosti, että päätös tiedonannosta on hallituksen yhteinen.

– Hallitus on tehnyt lukuisia uudistuksia, ja irtisanomislaki on yksi osa. Talousasiantuntijoiden mukaan kilpailukykysopimus toi uusia työpaikkoja 20 000 – 30 000. Yksittäiset lakimuutokset, muun muassa koeajan pidentämiseen, ovat tuoneet 30 000 – 42 000:lle työtä. Tämä osa on luonnollinen jatke sille, että työllisyysaste saadaan 75 prosenttiin.