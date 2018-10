"Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä suurempi kuin vuosiin – myös asuntolainoja jää maksamatta"

Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on jatkanut kasvamistaan. Heitä on nyt 381 700, ja vuodessa määrä on kasvanut 7 500 ihmisellä, kertoo Suomen Asiakastieto Oy:n maksuhäitiötilasto.

Maksuhäiriöt ovat lisääntyneet vuoden aikana erityisesti 35–39-vuotiaiden sekä 55–64-vuotiaiden ikäryhmissä.

– Maksuhäiriöisten määrä on kasvanut nopeammin kuin moneen vuoteen. Syy kasvuun on ihmisten velkaantuminen moneen eri suuntaan, toteaa liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastieto Groupin tiedotteessa.

Tilastoissa näkyy nousua myös pankkilainoista aiheutuneissa maksuhäiriömerkinnöissä.

– Asuntolainojen korot ovat tällä hetkellä vielä hyvin matalalla. Maksuvaikeudet saattavat lisääntyä, kun korot lähtevät nousuun.