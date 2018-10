Vast: Pitääkö olla huolissaan?

Ei. Risteilijöissä on tarkemmat ja tiukemmat jätemääräykset kuin vaikkapa yhdessäkään suomalaisessa kaupungissa. Kaikki kiinteä tuhkataan kuten krematorioissa tehdään ja tuhka varastoidaan tuhka-astioihin, jotka vaihdetaan satamissa tyhjiin. Mustavesi ja harmaavesi käsitellään erikseen ja niistä erotellaan niissä olevat kiinteät jätteet, mm. tekohampaat, sormukset jne. ja ajetaan siten bakterologisen biopuhdistamon läpi ennen varastoimistaan pohjatankkeihin. Mereen johdettava vesi on täysin bakteerivapaa käåytetyn puhdistusmenetelmän, kloorauksen, UV-säteilytyksen, klooridioksidoinnin tai otsonoinnin jälkeen. Sama käsittely on pilssivedellä. Se on separoinnin jälkeen öljy- ja kemikalivapaa.

Arktiselle alueelle risteilevät ainoastaan alueelle sertifioidut risteilijät. Niiden polttoaine on joko rikkivapaata arktista laatua tai kaasua. Mereen ei päästetä mitään.