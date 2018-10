Suomi toivoi tiukempia rajoja liikenteen päästöille, mutta tyytyi kompromissiin – osa maista toivoi väljempää linjaa

Ulla Jäske

Suomen toive tiukemmasta linjasta liikenteen päästöille ei toteutunut EU:n ympäristöneuvoton tiistai-illan kokouksessa Luxemburgissa. Kokouksesta saatiin kuitenkin linjaus henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoille.

Uusien henkilöautojen päästöjä pitäisi vähentää 35 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja pakettiautojen 30 prosenttia. Vuoteen 2025 mennessä henkilö- ja pakettiautojen päästöjä pitäisi vähentää 15 prosenttia.

Suomi haki alunperin tiukempaa linjaa, mutta tyytyi kompromissiratkaisuun. Osa maista äänesti 40 prosentin vähennyksen puolesta. Saksa, Puola ja Unkari sen sijaan ajoivat 30 prosentin vähennystä.

Päätökset helpottavat Suomen tavoitetta puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

– Suomi tavoitteli huomattavasti tiukempia päästörajoja. Siinä mielessä ympäristöneuvoston tulos oli pettymys. On kuitenkin tärkeää, että asiaan saatiin neuvostossa ratkaisu, joka edellyttää välittömiä toimia autonvalmistajilta. Samalla kansallisten toimenpiteiden merkitys liikenteen päästöjen vähentämiseksi kasvaa, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sanoi ympäristöministeriön tiedotteen mukaan.

Neuvostossa käytiin myös alustava keskustelu raskaiden ajoneuvojen päästörajoista.

Seuraavaksi päästörajoja käsitellään parlamentin, EU-neuvoston ja komission kolmikantaneuvotteluissa.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen totesi ympäristöministeriön tiedotteessa, että Suomi on valmis toimimaan.

– Käytännön ilmastotoimissa ja Pariisin sopimuksen toimeenpanossa tulee edetä aiempaa nopeammin ja määrätietoisemmin.

Ministeriön mukaan maanantaina julkaistu IPCC:n ilmastoraportti oli näkyvästi esillä ministereiden puheissa.

Ministerit sopivat EU-maiden tavoitteista joulukuisissa ilmastoneuvotteluissa Puolan Katowicessa.

– On hyvä, että raportin viesti ilmastotoimien kiireellisyydestä näkyy EU:n valmistautumisessa Katowicen ilmastoneuvotteluihin. EU on valmis päivittämään nykyisen päästövähennystavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Myös marraskuussa julkistettavan komission vuoteen 2050 ulottuvan ilmastostrategian tulee olla kunnianhimoinen. EU:n poliittisella johtajuudella on iso merkitys Pariisin sopimuksen sääntöjen valmiiksi saamiselle, Tiilikainen sanoo.

Suomi kiinnitti kokouksessa huomiota myös arktiseen alueeseen, joka lämpenee kaksi kertaa maailman keskiarvoa nopeammin.