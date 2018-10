Vartiointiala uhkaa lakolla – lentokenttien turvatarkastukset voivat kangerrella tai jopa loppua

lakkoilijat vastuuseen

Lakkoilu on kuin punakaartilainen päätöksenteko. Huutamista ja uhittelua. Ei hyväksytä laillista demokraattista eduskuntaa, vaan otetaan valta voimalla omiin käsiin. Kuulostaa aika Stalinin touhulta 1930-luvulta mutta nyt on vuosi 2018, haloo? Jos eduskunta ei saa vapaasti päättää Suomen asioista, niin mitä me eduskunnalla tehdään? Ay-liikkeestä voidaan julistaa ainoa laillinen puolue ja ay-liikkeen johtajista presidentti ja pääministeri. Siinä sitten hurrataan kun meno on kuin Pohjois-Koreassa.

