Jyrki Katainen: "Alexin lähtö kisaan on muuttanut tilannetta EPP:n sisällä enemmän kuin uskalsin ajatellakaan"

Kirsi Turkki

Euroopan investointipankin varapääjohtajana toimiva, Suomen entinen pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb ilmoitti viime viikolla lähtevänsä mukaan tavoittelemaan keskusta-oikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen, EPP:n kärkiehdokkuutta. EPP:n kärkiehdokas on ehdolla EU:n komission puheenjohtajaksi, mikäli EPP voittaa EU:n parlamenttivaalit toukokuun lopulla 2019.

Mediaa tiistaina Helsingissä tavannut EU:n komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen kehui vuolaasti Stubbin kampanjan aloitusta. Kataisen mukaan Stubbin esiin ottamat EU:n fundamentaaliset eli perustavalaatuiset arvot sekä puheenvuorot keinoälystä, kiertotaloudesta ja puolustusulottuvuuteen liittyvistä asioita on otettu mielenkiinnolla vastaan.

EPP:n kärkiehdokaskisaan on jo aiemmin ilmoittautunut saksalainen Manfred Weber, joka on EPP:n ryhmän puheenjohtaja EU:n parlamentissa. Weberiä on pidetty vahvana nimenä EPP:n kärkiehdokkaaksi, mutta Stubbin ehdokkuus on kuitenkin jo sekoittanut pakkaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kataisen mukaan Stubbilla on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin hän voi tulla valituksi EPP:n kärkiehdokkaaksi marraskuun alkupuolella Helsingissä pidettävässä EPP:n kokouksessa.

Toinen vaihtoehto on vaalien jälkeinen tilanne, jossa puolueet ja jäsenmaat jakavat jonkin kaavan mukaan kuusi EU:n merkittävää tehtävää. Komission puheenjohtajan lisäksi nimitetään Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, Euroopan parlamentin puhemies, euroryhmän puheenjohtaja ja EKP:n pääjohtaja.

– Kampanjan jälkeen kaikki tuntevat Alexin, joten se edistää myös vaalien jälkeisen tuolileikin onnistumista.

Stubb on kertonut ottaneensa viiden viikon vapaan työstään Euroopan investointipankin varajohtajana kampanjoidakseen eri EU-maissa. Jo ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan Strasbourgissa Stubb puhui saksaa, englantia, ruotsia ja ranskaa. Varsinaisen vaaliohjelman hän on julkistamassa ensi viikolla.