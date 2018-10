Vakavaan kasvitautiin löytyi estävä geeni – miljoonien ihmisten ruoka pelastumassa

Vast: Pelastutaan näkemään nälkää

Pikemminkin koska ruuantuotantoa ei ole tarpeeksi. Ei sillä, etteikö ihmiskunta lisäänny aivan liian nopealla vauhdilla. Ruoka, vesi ja sähkö esmes laahaa jatkuvasti perässä, minkä takia monin paikoin käytetään fossiilisia polttoaineita ruuanvalmistukseen yms. Luonnollisesti nekin kuluvat kestämätöntä vauhtia. Kuivuus ja aavikoituminen eivät auta asiaa.



Tämän ilmastorähinän, mitä nyt parina päivänä on pidetty, on suomessakin monet kuitanneet "autoilijoiden kukkaroille menona", vaikka luulisi nyt vähemmänkin asiaan tutustuneen tajuavan, että muutos vaikuttaa eri lailla eri puolilla maapalloa. Vaikka meillä kasvukausi hiukan pitenee, niin kuitenkin käänteinen seuraus on, että kuivuus lisääntyy. Jos meillä välillä tulee katoa sadosta kuivuuden takia, niin mitä veikkaatte tilanteesta vaikkapa afrikassa tai aasiassa?



Ilmastopakolaisuudesta tulee tosiasia ja me täällä pohjoisimmilla, väljemmillä leveysasteilla asuneet tulemme saamaan siitä osamme, vaikka muuta haluttaisiinkin. Yksi tapa välttää muuttotulvaa on muuttaa vielä pohjoisemmaksi. Saattaa pohjois-suomikin ykskaks vaikuttaa kivalta paikalta asua, kun helsingin, turun ja tampereen nurkat on mustanaan (kirjaimellisesti) muualta tulleita.