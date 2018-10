no ei osaa

kyllä tämän maan metsäosaaminen on juttua vaan - mikä muu voi selittää sen järjettömän raivon jolla metsiä kohdellaan, selluksi vaan - kiinalaisille!

Ihan sama mitä lapsille tai lapsenlapsille jää.. niin todennäköisesti paljon kustannuksia nk metsän hoidosta ja joskus 200 vuoden päästä voi jo hakata seuraavan kerran. Sitä ennen metsästä on nauttii enimmäkseen myyrät ja kauriit, muille tuskin tarjoavat mitään, virkistystä ainakaan



Noloa metsäkansalta, ettei täältä löydy puuta puusepänteollisuudelle ja rakennusteollisuuskin on pian niin ja näin - sellua vaan sellua...Marjat ja sienet voi aina poimia toisten metsistä niin kauan kun se naapurikin keksii panna sileäksi



Tällä menolla saa muutaman vuoden päästä etsiä marja ja sienimaat melkosen kaukaa

