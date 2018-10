Kommentti: Kelan johto pakeni poteroon

Pekka Hakanen

Eduskunnan valvonnassa toimiva Kela käyttää merkittävää valtaa Suomessa. Varsinkin väestön vähäosaiset ovat usein erittäin riippuvaisia Kelan päätöksistä. Tämän takia on välttämätöntä, että Kelan päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää.

Kela on joutunut asiakkaidensa, poliitikkojen ja myös terveydenhoitoalan ammattijärjestön hampaisiin viime aikoina tekemiensä kilpailutuspäätöstensä kanssa. Sekä palvelun käyttäjiä että niiden tuottajia on närästänyt, että kilpailun myötä pitkäaikaiset hoitosuhteet ovat katkenneet. Pelkona on myös, että palveluiden laatu heikkenee olennaisesti.

Kelan hintaa painottava kilpailutus ei paljon eroa huutolaislasten kaupasta. Kuka suostuu hoitamaan

halvimmalla, se saa huutolaisasiakkaan itselleen.

Kela on ollut hiljaa poterossa, vaikka kansalaisilla pitäisi olla kaikissa tilanteissa selkeä tieto Kelan päätösten syistä ja periaatteista. Turun Sanomat on viime viikolla yrittänyt useamman kerran saada Kelalta vastauksia kilpailutukseen liittyvissä kysymyksissä. Kela on torjunut haastattelupyynnöt kohteliaasti sähköpostilla.

Kela kertoi viime keskiviikkona omassa tiedotteessaan, että Kelan ylin johto on ryhtynyt selvittämään käynnissä olevan kuntoutuksen kilpailutuksen prosessia. Kelan johdolta ei herunut torstaina sen paremmin kuin perjantainakaan vastausta siihen mitä tämä tarkoittaa.

Se on ylimielistä toimintaa valtion laitokselta, jonka tehtävänä on hoitaa kansalaisilta kerätyillä rahoilla kansalaisten perusturvaa. Huono viestintä on kuitenkin mitätön haitta siihen verrattuna, että Kelan päätökset ajavat monen jo valmiiksi heikossa asemassa olevan kansalaisen elämän ahdinkoon.