Rasistit eivät pysäytä, päinvastoin – eduskuntaan pyrkivä Suldaan Said Ahmed pitää ehdokkuuttaan välttämättömänä tässä ajassa

Heikki Kauhanen

Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaaksi asetettu helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Suldaan Said Ahmed on mies, joka on noussut viime aikoina rasistisen ryöpytyksen, vihan ja uhkailun kohteeksi. Miestä se ei ole lannistanut. Päinvastoin.

Viimeisin uhkaryöppy tuli tällä viikolla, kun hän teki tutkintapyynnön Laura Huhtasaaresta (ps) tämän Twitterissä jakaman koululaisten julisteen vuoksi. Rankan uhkailun kohteena hän ollut vuosikaudet.

– Haluan osoittaa, että minua ei lannisteta. Edustan eteen katsovaa uuden ja nuoren sukupolven suomalaisuutta. Me ollaan toivo, emme uhka. Olen saanut valtavasti tukea pyrkimyksilleni, Said Ahmed muistuttaa.

Hänen ehdokkuus vahvistettiin puolueen piirihallituksen kokouksessa viime keskiviikkona.

– Eduskuntaan tarvitaan nyt rohkeita linjauksia ja uusia toimintatapoja. Ihmiset kaipaavat nyt selkeää muutosta sen tunkkaisuuteen ja toimintakulttuuriin.

Said Ahmedin viesti vanhoille valtapuolueille on se, että rasistisia ja maahanmuuttovihamielisiä äänestäjiä ei pidä nuoleskella edes vaalien alla. Toinen viesti on se, että syrjäytymisen, köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvu täytyy ottaa vakavasti. Kolmas viesti on työvoimatarpeen kasvu, joka vaatii myös maahanmuuttoa. Neljäntenä on ilmastonmuutoksen ottaminen vakavasti.

– Saksassa ja Ruotsissa työllisyystilanne on aivan eri luokkaa ja se on hyvin pitkälle maahanmuuton ansiota. Suomi on pieni maa ja me tarvitsemme veronmaksajia, jotta voimme ylläpitää hyvinvointivaltiota. Se ei onnistu ilman työperäistä maahanmuuttoa, Suldaan Said Ahmed muistuttaa.

Hän kertoo olevansa huolissaan myös ihmisten peloista omaa tulevaisuuttaan kohtaan.

– Hyvin monilla nuorilla, mutta myös vanhuksilla luottamus tulevaisuuteen horjuu pahasti. Luottamus on ollut yksi peruspilareistamme. Siihen on saatava korjaus. Lisäksi jokaiselle on huolehdittava myös arvokas vanhuus.

Suldaan Said Ahmedin mukaan Suomen ulkopolitiikkaan tarvitaan terävöittämistä.

– Nyt jos koskaan tarvitaan panostamista kehitysyhteistyöhön, koulutukseen ja tasa-arvoon. Meidän on tuettava naisten ja tyttöjen seksuaaliterveyttä. Sen tulee olla aina esillä ulkopolitiikassa. Muutenkin politiikan perustana on aina pidettävä myös ihmisoikeudet.