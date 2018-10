Aidattuja yhteisöjä ei ole Suomessa

Vartioimattomat ulkorajat tuo rajat maan sisälle

Yhdysvaltoja, Ruotsia ja Britanniaa yhdistää se, että jokaiseen on tullut paljon laittomia maahanmuuttajia. Kahteen jälkimmäiseen lisäksi on tultu pitkälti hyvien sosiaalietuuksien perässä.



Mitä enemmän laitonta maahanmuuttoa tai ylipäätään miesvaltaista maahanmuuttoa islamilaisista maista, sitä turvattomammaksi valtio muuttuu ja sitä enemmän alueet eristäytyvät. Tämä ei koske vain rikkaita vaan myös työssäkäyviä.



Suomi tulee seuraamaan selkeästi Ruotsin perässä, jos maahanmuutto ei tule muuttumaan sosiaalitukiin pohjautuvasta haittamaahanmuutosta pelkästään turismiin, opiskeluun ja työperäiseen muuttoon pohjautuvaksi hyötymaahanmuutoksi, kuten Dubaissa. Ennusmerkkejä on jo nähtävillä.

