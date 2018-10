SAK:n vihainen väki väläytti jopa yleislakkoa

Järki hoi; älä jätä

Nyt olen äimän käkenä kuten entinen poliitikko.

Käsitykseni mukaan nyt paineenalla oleva lakiehdotus irtisanomissuojasta on vasta ehdotus, joka ei ainakaan vielä ole ohjautunut eduskunnan käsittelyyn..

Härskiä toimintaa Ay-liikkeeltä viedä omilta kannattajiltaan

leipä suusta. Näin tulee käymään jos ja kun uhitellaan tai jopa toteutetaan yleislakko. Suomen talous kuin myös työläisten toimeentulo on vahvasti riippuvainen Suomen kansainvälisestä vientikaupasta.

Häiriöt tuotannossa sekä viiveet toimituksissa antavat vääriä impulsseja vientimaille luotettavuudesta tavarantoimittajana.

Emme ole yksin millään tuotantosektorilla ja kaiken lisäksi yli kolmannes teollisista työpaikoista on ulkomaisten, lähinnä saksalaisten omistuksessa.

Kestävätkö täsmällisyyttä arvostavat tahot yritystensä toiminnan sabotointia laittomilla viiveillä.

Voidaanpa jopa arvella, että kyseessä on vain suurituloisten Ay-johtajien oman egon nostamisesta. Tavalliselle työssäkävijälle lakon aiheuttamat tulonmenetykset vaativat vuosien uurastuksen menetysten korvaamiseksi.

Tuliko nyt tehtyä kärpäsestä härkänen vaiko peräti mammutti.

