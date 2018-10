Kiihtelysvaaran kirkkopalosta epäilty on tunnustanut teon: "Kuvaus tapahtumienkulusta on yksityiskohtainen"

Taneli Koponen

Itä-Suomen poliisi kertoo edistyneensä Kiihtelysvaaran kirkon tulipalon esitutkinnassa. Asiaa on tutkittu törkeänä vahingontekona.

Poliisin mukaan vangittuna oleva 29-vuotias kiihtelysvaaralainen mies on myöntänyt kuulusteluissa sytyttäneensä kirkon palamaan varhain sunnuntaiaamuna 23. syyskuuta.

"Miehen antama kuvaus tapahtumien kulusta on yksityiskohtainen ja kuvaukselle on saatu vahvistusta myös muusta esitutkintamateriaalista. Esitutkinnassa on vahvistunut, että kirkon polttamisessa on käytetty palavia nesteitä", poliisin tiedotteessa todetaan.

Poliisin mukaan kuulusteluiden tarkempaan sisältöön ei voida ottaa kantaa. Esitutkinnassa pyritään tästä eteenpäin sovittamaan vangitun miehen kuulustelukertomus lukuisiin muusta esitutkintamateriaalista saatuihin yksityiskohtiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

"Näihin yksityiskohtiin liittyen voidaan joutua suorittamaan kuulusteluja sekä muita esitutkintatoimenpiteitä, joten esitutkinnan luotettavuuden näkökulmasta keskeisiä yksityiskohtia ei voida avata julkisuudessa", tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin mukaan esitutkinnan alkuvaiheessa pidätettynä olleita kolmea henkilöä ei enää epäillä kirkkoon kohdistuneesta törkeästä vahingonteosta. Esitutkintaa on tehty tiiviissä yhteistyössä keskusrikospoliisin Itä-Suomen yksikön rikostutkijoiden kanssa.