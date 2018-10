Alan liitto: EU voi vielä estää nuorison kevytautot – komissio ärähti jo

Järkeä

Alle kahdeksantoista vuotiaalle ei todellakaan pidä antaa autoa, olipa se rajoitettu tai ei. Kyllä ne rajoittimet saa helposti kierrettyä, jos vain on aikaa perehtyä, eikä näitä kukaan kuitenkaan valvo. Eli toivon että EU ei anna tätä esitystä läpi, Ja kyllä sen liikenteessä huomaa, jos kuski on juuri saanut kortin, Näitä esimerkkejä kaahailevista nuorista on saatu ihan riittävästi. Yhtä typerä esitys, kuin vapauttaa taksiliikenne kenelle tahansa.

