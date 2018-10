Kohutuista kevytautoista totta – hallitus esittää ajoneuvolain muutosta

Salli Koivunen

Hallitus esitti eduskunnalle ajoneuvolain ja ajokorttilain muutosta torstaina.

Lisäksi muutettaisiin eräitä niihin liittyviä lakeja.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa uusi liikkumisen muoto erityisesti 15-17-vuotiaille nuorille.

Hallitus esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön uusi ajoneuvoryhmä, kevytauto. Tähän ryhmään kuuluisivat henkilöautosta muutetut, nopeudeltaan enintään 45 kilometriin tunnissa rajoitetut ajoneuvot.

Kevytauton käyttöönoton arvioidaan korvaavan nuorten käytössä erityisesti mopoja.

Uudet kevytautot eivät aiheuttaisi käyttäjilleen suuria muutoksia mopoautoihin verrattuna.

Niitä koskisi sama teoria- ja ajokoevaatimus kuin mopoautoa. Myös niiden verotus vastaisi mopoautojen verotusta.

Kevytauton saisi muuttaa henkilöautosta, joka on otettu käyttöön vuoden 2014 jälkeen.

Auton käyttöönottovuodesta ei saa olla kulunut yli kymmentä vuotta tulevaisuudessakaan.

Tällä pyritään varmistamaan se, että nuorten käytössä olisi jatkossakin uudehkoja ja mahdollisimman turvallisia ajoneuvoja.

Hallituksen esityksen mukaan uudistus parantaisi erityisesti nuorten kuljettajien ja tieliikenteen liikenneturvallisuutta.

– On tärkeää, että nuoret voivat liikkua itsenäisesti ja liikkumiseen on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja. Kevytauton käyttöönoton on katsottu parantavan nuorten liikenneturvallisuutta, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu.

Euroopan unionin komissio on antanut esitysluonnoksesta huomautuksen.

Komission mukaan ehdotetut lakimuutokset eivät täytä unionin lainsäädännön vaatimuksia erityisesti unionin ajokorttilainsäädännön osalta. Hallitus uskoo, että ehdotetut lakimuutokset täyttävän unionin lainsäädännön vaatimukset.

Lakimuutoksen ehdotetaan astuvan voimaan marraskuun 2019 alussa.