Hätänumerosovelluksesta pääsee soittamaan myös Kadonneiden lasten numeroon

112 Suomi -sovelluksesta voi nyt soittaa Kadonneiden lasten numeroon ja ulkoministeriön päivystysnumeroon. Alun perin paikantamiseen kehitetty sovellus kasvaa vaihe kerrallaan suuremmaksi turvallisuuden palvelukokonaisuudeksi, tiedottaa Hätäkeskuslaitos.

Uudet numerot on lisätty 112 Suomi -sovelluksen yhteystietolistalle. Puhelinnumerot löytyvät Päivystysnumerot-välilehdeltä, ja käyttäjä voi soittaa palveluun suoraan sovelluksesta.

EU:n yhteinen kadonneiden lasten numero on kiireettömiin tilanteisiin tarkoitettu päivystysnumero, josta voi kysyä neuvoa lapsen katoamiseen liittyvissä asioissa, ilmoittaa kadonneeksi ilmoitetun lapsen löytymisestä sekä hakea tietoa kadonneesta lapsesta.

Ulkoministeriön päivystysnumero puolestaan auttaa ja ohjaa ulkomailla ongelmatilanteisiin joutuneita Suomen kansalaisia tai Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö on joutunut ongelmiin sairauden, tapaturman, onnettomuuden, rikoksen tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.

– Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovelluksella on tällä hetkellä lähes 1,4 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Sovelluksen käyttäjämäärä on osoitus siitä, että ihmiset haluavat turvallisuuspalvelut lähemmäksi itseään. On hienoa, että tärkeät päivystysnumerot löytyvät kootusti yhdestä paikasta. Toivottavasti tämän avulla saisimme myös vähennettyä hätänumeroon 112 soitettuja virheellisiä ilmoituksia, kun tarjolla palveluvaihtoehtoja erilaisiin avuntarpeisiin, suunnittelija Sami Suomalainen Hätäkeskuslaitokselta toteaa tiedotteessa.

Kadonneiden lasten numero ja ulkoministeriön päivystysnumero on lisätty sovelluksen yhteystietolistalle tänään torstaina. Päivitys ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä. Entuudestaan sovelluksesta löytyvät seuraavat päivystysnumerot: Tienkäyttäjän linja, Kansalaisneuvonta, MLL:n lasten ja nuorten puhelin, Meripelastus ja Myrkytystietokeskus.