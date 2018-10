Kela vaatii selvitystä 15 000 opiskelijan opintojen edistymisestä

Kela on lähettänyt selvityspyynnön opintojen edistymisestä 9 600 yliopisto-opiskelijalle ja 5 300 ammattikorkeakouluopiskelijalle.

Selvityspyyntöjen määrä on kasvanut yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa.

Kela lähettää selvityspyynnön, jos opiskelijalle ei ole kertynyt riittävästi opintosuorituksia.

Opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla selvitetään, ovatko korkeakouluopiskelijan opinnot edistyneet riittävästi.

Opintojen edistyminen on ollut riittävää, jos opintopisteitä on kertynyt keskimäärin vähintään viisi tukikuukautta kohti. Opiskelijan on pitänyt suorittaa viime lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä.

Seurannassa tarkastellaan edeltävän lukuvuoden tai tarvittaessa koko opiskeluajan keskimääräistä opintopistemäärää.

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Seuranta on nyt tehty noin 140 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea lukuvuonna 2017–2018.

Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, opintotuki lakkautetaan ensi vuoden alusta alkaen.

Kelan arvion mukaan yliopisto-opiskelijoiden lisääntyneiden selvityspyyntöjen syynä on viime lukuvuonna muuttunut edistymisen seurannan lainsäädäntö.

– Jos opiskelija on suorittanut opintoja keskeyttämisen tai esimerkiksi kanditutkinnon suorittamisen jälkeen, hänen kannattaa vastata selvityspyyntöön ja selvittää keskeyttämisen syyt tai maisterivaiheen opintojen edistyminen, neuvoo lakimies Linda Reinikainen Kelasta.

Selvityspyyntöön tulee vastata Kelalle 18.10. mennessä.