Olisitko valmis yrittäjäksi? Työn murroksen takia tehty ehdotus penää rajuja uudistuksia yrittäjien hyväksi

Niin,

Ennen vaaleja on kiva kuulla kuinka haaveillaan paremmista ajoista. Vaalien jälkeen voi taas pistää leuan rintaan ja mennä pettymyksestä toiseen.

Ei yrittäjien asemaan ole tulossa mitään muutoksia. Jos jotain muutoksia tulee, niin sitten kriisien kautta. Niin isoihin muutoksiin mitä Suomessa pitäisi tehdä, tarvittaisiin totaalinen globaali kriisi niiden aikaan saamiseksi.

Onneksi nyt kuitenkin on edes näitä haavailuvaaleja aina välillä. Kivaahan se on haaveilla ja etenkin jos siitä maksetaan.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.