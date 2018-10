Puolustusvoimien logistiikkalaitos hankkii uusia kenttäpuhelimia oululaiselta Bittium Wireless -yritykseltä. Kenttäpuhelimet tulevat kaikkien kolmen puolustushaaran käyttöön.

Puitesopimus kattaa toimitusvuodet 2018-2022. Kauppa on arvoltaan 8,3 miljoonaa euroa, ja sen työllistävä vaikutus kotimaassa on yli 100 henkilötyövuotta. Kenttäpuhelimien kehittämistyö on aloitettu vuonna 2015.