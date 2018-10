Takuusäätiön neuvonta ennätysruuhkainen – velkamäärät nousseet muutamassa vuodessa

Takuusäätiön Velkalinja-puhelimeen ja Kysy rahasta -chatiin tuli elo-syyskuun aikana 10 000 yhteydenottoa. Säätiön mukaan linjat eivät ole koskaan säätiön historiassa olleet yhtä ruuhkaisia vastaavana ajankohtana.

Ruuhkaiseen neuvontaan on päässyt vain joka kymmenennellä yrityksellä. Yhteydenottajien velkamäärät ovat kasvaneet merkittävästi. Vuoden 2013 keskimääräinen 22 800 euron velkamäärä on noussut 34 350 euroon. Vakuudetonta kulutusluottoa on yli 50 prosenttia enemmän kuin viisi vuotta sitten.

Ratkaisujen löytäminen on vaikeutunut. Vuonna 2016 neuvottavista 80 prosentilla näytti olevan lähiaikoina mahdollisuus johonkin velkojen järjestelyyn, mutta tänä vuonna enää 40 prosentilla.

Velkamäärien kasvun vuoksi etenkin Takuusäätiön takaama velkojen järjestelylaina on mahdollinen yhä harvemmille.