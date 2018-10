Syyttäjän mukaan Paatero hyväksyi päätöksen jättää vinkkimiehen rikokset tutkimatta — "Aarniolla oli erityisasema poliisissa"

Syyttäjän mukaan on päivänselvää, että poliisijohtajien velvollisuuksiin kuului puuttua Aarnion sooloiluun rikollisten kanssa. Asetus on selkeä: tietolähteet on kirjattava.