Viikonloppuna bongataan muuttolintuja

Ensi viikonloppuna 6.–7. lokakuuta Birdlifen Eurobirdwatch-tapahtumassa seurataan muuttolintuja. Suomessa on luvassa viikonlopun aikana muun muassa linturetkiä ja muutonseurantaa. Lokakuu tarjoaa vielä muuttolintujen saralla paljon nähtävää. Arktisten valkoposkihanhien muutto on vasta alkanut, ja muutolla on vielä runsaasti rastaita, peippoja ja vaelluslintuja. Esimerkiksi närhet ovat vaeltaneet kuluvana syksynä tavallista runsaampina. Birdlife Suomi kannustaa lintuharrastajia retkeilemään ja tallentamaan viikonlopun kaikki lintuhavainnot Tiira-lintutietopalveluun.

Eurobirdwatch-tapahtumaa vietetään noin 40 maassa, ja se on Euroopan suurin lintutapahtuma. Ensimmäinen Eurobirdwatch järjestettiin jo syksyllä 1993. Lintuja on vuosien saatossa havaittu yli 73 miljoonaa yksilöä ja tapahtumaan on osallistunut yli miljoona.

Tapahtuman tarkoituksena on edistää linnustonsuojelua ja lintuharrastusta. Valtioiden rajoista välittämättä matkaa tekevät muuttolinnut kuvastavat kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä lintujen suojelussa. Tavoitteena on turvata linnuille tärkeiden elinympäristöjen säilyminen pesimäalueilla, muutonaikaisilla levähdyspaikoilla ja talvehtimisalueilla.