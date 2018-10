Kokoomuksen Satonen: "Tavoitteena ei ole horjuttaa hallitusyhteistyötä" – Lakialoite työllisyyskokeilusta jakaa hallitusta

Fakta

Taustaa työllisyyskokeilusta

Mikäli maakuntauudistus toteutuu, työllisyysasiat siirtyvät valtiolta maakuntien vastuulle vuoden 2021 alussa. Siksi hallituksella ei ole enää halua panostaa kuntien pyörittämään työllisyyskokeiluun.

Huhtikuussa 2017 alkaneeseen ja marraskuussa 2018 päättyvään kokeiluun on osallistunut viisi kokeilualuetta, joissa on mukana 23 kuntaa. Työttömiä kokeilussa on ollut mukana 45 000.

Kokeilussa TE-toimistot ja kunnat ovat toimineet yhdessä, jolloin kunta on voinut tarjota työllistymistä edistäviä palveluita "samalta luukulta". Työttömille on ollut tarjolla muun muassa omavalmentajia.

Kuntaliiton mukaan työllisyyskokeilut ovat säästäneet runsaan vuoden aikana 11,5 miljoonaa euroa työmarkkinatuen menoja ja tuottaneet 10 000 työpaikkaa kaikkein vaikeimmin työllistyville.

Maakuntauudistuksessa työvoima- ja yrityspalvelut muuttuvat kasvupalveluiksi, ja työvälitystä hoitavat myös yksityiset yritykset. Ennen uudistuksen voimaantuloa hallitus haluaa jatkaa työllisyyskokeiluja järjestämällä 20 kasvupalvelupilottia ympäri Suomea.