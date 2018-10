EK esittää, että ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhennetään 50 päivällä - Alussa työttömyysturva voisi olla nykyistä korkeampi

Lakatkaa jo

Tuo lätinä "vapaista työpaikoista" on jo moneen otteeseen potaskaksi todettu. Jos siellä on seitsemäntöistä sataa puhelinmyyjän paikkaa vapaana, niin luuletteko että työtöntä insinööriä tai raksamiestä nappaa lähteä avotakkaa kaupittelemaan olemattomalla tai erittäin pienellä peruspalkalla, sekä vähintäänkin arveluttavalla provisiolla ja jos hoitajien pestejä on pari tuhatta, niin ei se raksaduunari ihan käden käänteessä alalle kouluttaudu. Sitä paitsi trendi on ollut jo pitkään se, että hoitoalan työntekijät haetaan ulkomailta tai sitten "koulutetaan" ummikoista mamunaisista, joka näyttää oleman viimeisin elämän kurjistamisen keino, mitä ovat helsingissä keksineet.



Työkkärin sivuilla juuri nyt on muuten 17750 avointa työpaikkaa. Aika paljon näkyy olevan niitä kuuluisia piilotyöpaikkoja. EK voisi ehkä "suuressa viisaudessaan" kertoa, mistä ne loput 80000+ paikkaa löytyy?

