Lahden ostoskeskuspalo sytytettiin tahallaan – poliisi ottanut yhden epäillyn kiinni

Poliisin esitutkinnassa on selvinnyt, että Mukkulan ostoskeskuksessa Lahdessa perjantaina aamuyöllä syttynyt tulipalo on sytytetty tahallaan. Poliisin mukaan tekijöitä on ainakin kaksi. Yksi epäilty otettiin kiinni sunnuntai-iltana, ja poliisin on tarkoitus kuulla häntä tänään. Asiaa tutkitaan tuhotyönä. Epäiltyjen motiivista ei vielä ole varmuutta.

Palo aiheutti mittavat taloudelliset vahingot. Henkilövahinkoja ei tapahtunut.

Poliisi pyytää edelleen yleisöltä vihjeitä kaikista havainnoista ja henkilöistä, joiden on nähty liikkuvan ostoskeskuksen lähettyvillä perjantaina aamuyöllä kello 03 - 04. Vihjeet voi lähettää sähköpostiin pitkakestoinentutkinta.ph.hame@poliisi.fi.