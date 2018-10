Kirkon Ulkomaanavulta 50 000 euroa Indonesian tsunamin hätäapuun

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on lahjoittanut katastrofirahastostaan 50 000 euroa Indonesian maanjäristyksen ja tsunamin uhrien auttamiseen. Tilanne tuhoalueilla on vaikea, ja niille on julistettu 14 päivän hätätila.

Indonesiassa Sulawesin saarella Palun ja Donggalan kaupunkien alueella tapahtui perjantai-iltana 7,4 magnitudin maanjäristys, joka aiheutti myös tsunamin kaupunkien rannikoille. Tuhojen on arvioitu koskettavan ainakin 300 000 ihmistä.

– Avustussumma käytetään ensivaiheen hätäapuun. Sillä varmistetaan, että maanjäristyksestä ja tsunamista kärsineiden ihmisten perustarpeita voidaan täyttää, sanoo Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva tiedotteessa.