Korkeakoulujen rahoitus uudistuu: valmistuvien määrä ja julkaisut korostuvat, firmoille myydyistä tutkinnoista lisärahaa

Osaamistaso heikkenee

Käytännössä tämä johtaa vaatimustason heikkenemiseen. Koulut päästävät opiskelijoita läpi kursseista ja myöntävät tutkintoja entistä helpommalla, jotta saavat rahaa. Tilannehan on jo nyt sellainen, että esim teknisestä yliopistosta valmistuu insinöörejä heikommalla osaamisella kuin mitä ennen valmistui teknisestä opistosta. Amk:sta puolestaan valmistuu insinöörejä, joiden osaaminen ei vastaa edes entistä teknikko koulutusta.



Soisi opetusministeriön kiinnittävän enemmän huomiota myös tutkintovaatimuksiin mutta he tietävät, että kovempi vaatimustaso on ristiriidassa tavoitteen (korkeakoulutettujen määrän lisäämisen) kanssa. Valitettavasti vain on niin, että Suomessa ei ole tarpeeksi riittävän lahjakasta opiskelija-ainesta näin suureen korkeakoulutettujen määrään. Tai sitten pitäisi lisätä oppilaitosten resursseja ja lisätä esim lähiopetuksen määrää runsaasti.

