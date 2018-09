Kolumni: Ajatushautomo likaisen työn tekijänä – Libera otti askelen kohti politiikan tekemistä

Minä en tunne tarvetta mielistelyyn

Murjottajan ajatusrakenne selkokielellä:

Ihminen on ihmisenä koskematon, aina. Kun tekeminen henkilöitetään, sidotaan ihmisen aikaansaannokseksi, sitä ei voi arvioida eikä arvostella, koska silloin puututaan koskemattomaan ihmiseen.

Tämä on yksi tapa perustella proletariaatin diktatuuria. "Emme me ole milloinkaan mitään vaatineet. Meille on aina esitetty ja me olemme hyväksyneet."

Tampereen pormestari: "En ole milloinkaan mihinkään pyrkinyt. Minua on aina pyydetty."

Kun joku ajattelee omilla aivoillaan, hän/he ovat likaisen työn tekijöitä.

Menipä filosofoinnin puolelle. Toivottavasti en kenenkään koskematonta ihmisyyttä loukkaa.

