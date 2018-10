"Ihmisten ei tarvitse jonottaa kylmässä ja toimia köyhyyden mannekiineina" – näin hävikki muuttuu ruoka-avuksi

Turussa myös!

Operaatio Ruokakassi Turussa Akselintiellä on tehnyt tätä samaa työtä jo vuodesta 2008 ja on uranuurtaja Suomessa ruoka-aputyön suhteen. Hävikkiruoan kierrätys, ruoka-apu, työllistäminen ja yhteisöllisyys, kaikki samassa paketissa.



Lisäksi Operaatio auttaa vähävaraisia mm. palveluohjauksen kautta. Eväsreppu-projekti auttaa ruokajonoissa käyviä lapsiperheitä mm. jakamalla lastenvaatteita ilmaiseksi.



Sosiaalisuus, osallistaminen, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, yhteiskuntaan integroituminen ja työ hyvän asian eteen yhdistyvät Operaatio Ruokakassin työssä.



Toiminnan tarpeellisuudesta kertoo muun muassa se, että tämä työ on huomioitu mm. Turun vuoden 2010 kaupunkitekona ja vuonna 2009 vuoden turkulainen- palkintona. Suojelijana toimii ministeri Annika Saarikko.

