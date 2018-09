Asiantuntijat epäilevät Liberan kantelun menestymistä – "Melkein sanoisin, että tämä on asia, joka ei kuulu EU:lle"

Politiikkaa

Yleisitovuus on tärkeä osa sosiaaliturvaa ja osaltaan estää työnantajia orjuuttamasta työntekijöitä. Toisaalta työtekijöiden sinänsä asiallinen suojelu kymmenien eri lakien muodossa on iso rasite juuri pienyrittäjälle, velvoitteita on kymmeniä ja nämä nostavat kynnystä palkata työtekijöitä, jos niitä tarvitaan. Mutta kun työsopimus tehdään, pitää työsuorituksesta maksaa kunnon palkkio, joka ei alita alan muiden työntekijöiden palkkoja. Jos ei ole varaa maksaa, niin jotain yrityksessä tehdään silloin väärin. Kyllä vielä palkat tulevatkin hoidettua mutta palkkoihin liittyvät verot, vakuutukset ja eläkkeet tekevät joillekin pienyrittäjille tiukkaa, suurin osa hoitaa ne kuitenkin asiallisesti on sitten yleissitovuutta tai ei. Se, että nämä järjestäytymättömien yritysten palkat ja ehdot päättää joku muu kuin työnantaja ja työntekijä itse, varmaan kyllä ihmetyttää monia yrittäjiksi ryhtyviä mutta vanhaa systeemiä on hankala muuttaa, se nähdään juuri nyt hallituksen ja Ay liikkeen välisessä irtisanomislain muutosesityksen väännössä.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä Viesti

Peruuta Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn. Virhe ilmoituksen lähetyksessä.