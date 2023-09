Turkulainen suunnittelu- ja konsulttitoimisto Elomatic on ostanut energia-alan konsulttiyritys Elron Oy:n koko osakekannan.

Elron on erikoistunut energia-alan yritysjärjestelyihin ja hankekehitykseen, viime vuosina erityisesti tuulivoiman tuotantoon liittyen. Yrityskaupan myötä Elomatic kertoo vauhdittavansa vihreän siirtymän hankkeitaan.

Kauppa täydentää Elomaticin osaamista etenkin energialiiketoiminnassa, sillä Elron on erikoistunut energiasektorin yritysjärjestelyjen ja projektikehityksen konsultointiin. Viime aikoina Elronin toimeksiantojen pääpaino on ollut tuulivoimahankkeissa, mutta esimerkiksi kaukolämpö- ja vetyhankkeet kuuluvat myös yrityksen ydinosaamisalueisiin.

Yrityskaupan kautta Elomatic voi viedä eteenpäin entistä tehokkaammin muun muassa tuulivoimahankkeiden käynnistämistä. Suomeen ja eri puolille maailmaa tarvitaan vihreän siirtymän investointeja, joiden edistämisessä korostuu rahoituksen ja liiketoimintamallien ymmärtäminen.

– Pystymme nyt tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista konsulttipalvelua hankekehityspolun alusta alkaen sekä Suomessa että kansainvälisesti, sanoo Elomaticin prosessi- ja energialiiketoiminnan johtaja Markku S. Lehtinen tiedotteessa.

Elronin hankinta on Elomaticille tärkeää, sillä yritys tähtää energiasektorin elinkaaripalvelujen johtavaksi ja kokonaisvaltaiseksi konsulttitaloksi. Elron jatkaa toimintaansa omana liiketoiminnan kehitysyksikkönä.

Elomatic on perustettu vuonna 1970. Yritys on edelleen yksityisessä omistuksessa ja työllistää 1 300 ammattilaista. Asiakkaita Elomaticilla on yli 80 maassa eri puolilla maailmaa.