Vireille pantujen konkurssien määrä on kasvanut edellisen 12 kuukauden aikana 22 prosenttia vuotta aiemmasta kertoo Tilastokeskus. Elokuussa pantiin vireille kaikkiaan 283 konkurssia, mikä on 56 enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Tilastokeskuksen mukaan konkurssiin haettujen yritysten määrä on kasvanut 12 kuukauden aikana samalle tasolle kuin eurokriisin aikaan vuosina 2013–2014.

Henkilötyövuosien määrä elokuun aikana konkurssiin haetuissa yrityksissä oli yhteensä 1 279, mikä on 577 henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten konkurssiuhan alle päätyi muiden palveluiden toimialalla toimivia yrityksiä, kaikkiaan 79. Elokuussa konkurssiin haetuista yrityksistä 77 toimi rakentamisen alalla ja teollisuusyrityksiä konkurssiin haettiin yhteensä 25. Henkilötyövuosien määrä oli elokuussa 346 teollisuusyrityksissä, mutta enemmän työpaikkoja oli konkurssiin haetuissa rakennusalan yrityksiä, yhteensä 400. Muiden palveluiden toimialalta konkurssiuhan alle päätyi 228 henkilötyövuotta.

– Jos tämänhetkistä tilannetta verrataan eurokriisiin, jolloin konkursseja oli yhtä paljon kuin nyt, erityisesti matkailu- ja ravitsemisalalla konkurssit ovat lisääntyneet selvästi. Vuodentakaiseen verrattuna merkille pantavaa on etenkin rakennusalan yritysten konkurssien määrän kasvu, kertoo yliaktuaari Tommi Veistämö Tilastokeskuksen tiedotteessa.

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssiin haettujen yritysten määrä on tänä vuonna kasvanut 37 prosenttia Varsinais-Suomessa sekä 33 prosenttia Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Pohjois-Pohjanmaalla konkurssien määrä on Tilastokeskuksen mukaan vähentynyt.