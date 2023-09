Aiemmat verotuloarviot osoittautumassa liian isoiksi – Orpon mukaan talouden tila on entisestään heikentynyt

Hallitus sai yhdessä päivässä päätökseen neuvottelut esityksestään ensi vuoden taloudenpidosta. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi, että vaikka taloudesta kuuluu myös huolestuttavia signaaleja, ei ole syytä muuttaa suurta kuvaa hallitusohjelman toimeenpanosta tai toimien ajoituksesta. Hallitus kuitenkin joutui toteamaan, että julkisen talouden ennuste on jo nyt heikentynyt siitä, kun hallitusohjelman massiivisista sopeutustoimista päätettiin.

– Aiemmat verotuloarviot ovat osoittautumassa liian isoiksi. Tämä on vaikeuttanut tavoitteiden asettamista ja saavuttamista. Etenemme kuitenkin suunnitellussa aikataulussa, Purra sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Valtiovarainministeriön päivittyneen ennusteen mukaan verotuotot ovat jäämässä ensi vuonna 1,4 miljardia euroa pienemmäksi kuin ministeriö ennakoi budjettiesityksessään elokuussa. Korkotason nousu puolestaan kasvattaa valtion velanhoitomenoja yli 2,5 miljardia euroa vuodesta 2022.

Ensi vuoden budjettiesityksen alijäämä on 11,5 miljardia euroa.

Ensi vuoden talousarvioesityksen loppusumma on noin 88 miljardia euroa. Se on 4,6 miljardia euroa enemmän kuin mitä tälle vuodelle on budjetoitu, mukaan lukien toinen lisätalousarvioesitys.

Määrärahatason kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna selittävät etenkin muutokset hyvinvointialueiden valtion rahoituksessa.

Orpo: Tilanteen vakavuus ollut selvillä

Pääministeri Petteri Orpo (kok) totesi, että talouden tilanteen vakavuus ollut selvillä, mutta talouden tila on entisestään heikentynyt. Hallitus on kuitenkin sitoutunut vahvistamaan julkista taloutta ja kääntämään Suomen velkaantumiskehityksen.

Kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien muodostama hallitus on aiemmin arvioinut, että tämä tarkoittaa kuuden miljardin euron sopeutuksia julkiseen talouteen tämän vaalikauden aikana eli vuoteen 2027 mennessä.

Purra arvioi tiedotustilaisuudessa, että tämänhetkisen ennusteen mukaan tästä koko hallituskauden tavoitteesta ollaan jäämässä. Hallitus arvioi julkisen talouden tilannetta ja mahdollisten lisätoimien tarvetta puoliväliriihessä.

Orpo sanoi, että luvut tulevat näyttämään paremmilta, jos hallitus onnistuu työllisyyttä ja kasvua luovissa toimissaan sekä julkisten menojen leikkauksissa.

Liikenteelle noin 600 miljoonaa

Palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna lähes 400 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon työttömyysvakuutusmaksun alennus. Hallitus on päättänyt tehdä työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosentin alenemista vastaavan veronkiristyksen samana vuonna kuin maksualennus toteutuu. Se toteutetaan ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksen mitoituksessa.

Hallitus päätti riihessään toimista rakennusalan vaikeaan suhdannetilanteeseen. Toimillaan hallitus pyrkii ehkäisemään pidempiaikaisia häiriöitä asuntotuotantoon tai asuntomarkkinoihin.

Hallitus turvaa ostopalveluliikenteellä maakuntalennot vuoden 2026 maaliskuun loppuun saakka. Ostopalveluliikennettä jatketaan Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemi-Tornioon ja Kokkola-Pietarsaareen.

Valtio varaa rahoituksen Savonlinnan mallin mukaiseen lentoliikenteen järjestämiseen Porille vuodeksi 2025 mahdollisen uuden kilpailutuksen yhteydessä. Savonlinnan mallin mukaisesti valtio korvaa kustannuksista puolet ja kaupunki puolet.

Kokonaisuutta varten hallitus varaa 38 miljoonaa euroa koko ajanjaksolle.

Liikenteen rahoitukseen varataan yhteensä noin 600 miljoonaa euroa, josta korjausvelan purkamiseen osoitetaan 250 miljoonaa euroa ensi vuodelle.

Hallituksen kiireellisesti edistettäviin liikennekohteisiin kuuluu Turun kehätien suunnittelu välillä Naantali–Raisio.

Myös Tunnin juna etenee, vaikkei hanketta mainittu.

Pääministeri Orpon esikunnasta täsmennetään, että hanke etenee omaa latuaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksillä.

Hallitus on budjettiriihessään päättänyt käyttää osaa valtiovarainministeriön ja ympäristöministeriön asettaman työryhmän ehdottamista toimenpiteistä rakennusalan ahdingon helpottamiseksi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen (kok) mukaan toimet lisäävät budjettimenoja ensi vuonna 20 miljoonaa euroa valtiovarainministeriön budjettiehdotukseen nähden.