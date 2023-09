Liedon, Auran, Pöytyän ja Loimaan kuntajohtajat ovat toimittaneet tiistaina vetoomuksen eduskuntaan pikaisten toimenpiteiden suorittamiseksi valtatie 9:n turvallisuusuhkien poistamiseksi. Viestissä kerrotaan, että tiellä todistetaan päivittäin vaaratilanteita. Kuntajohtajien mukaan letkoissa kulkevien täysperävaunullisten rekkojen väleissä puikkelehtivat henkilöautot ohittelevat raskasta kalustoa liikennettä vaarantaen. Lisäksi tiellä on paikoin erittäin huonokuntoinen päällyste.

Vetoomus lähetettiin maakunnnan kansanedustajien lisäksi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelle (ps), liikennevaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaskalle (kesk) ja Pro Ysitien kansanedustajaverkoston puheenjohtajaksi lupautuneelle Aleksi Jäntille (kok).

Valtatie 9 on nelikaistainen moottoritie Turusta Liedon aseman liittymään saakka, josta eteenpäin tie jatkuu leveäkaistatienä Auraan kantatie 41:n risteykseen asti.

Vetoomuksessa kuntajohtajat toteavat, että todellisuudessa leveäkaistatie on liikenteen ”villi länsi”. Molempiin suuntiin samanaikaisesti tehtävät ohitukset tai jatkuva ajaminen keskiviivalla on arkipäivää. Yhteysvälillä tilanteet ovat erityisen vaarallisia Turun ja Naantalin satamista tulevan ja sinne suuntaavan raskaan liikenteen suuresta määrästä johtuen.

Lieto–Aura-välin osalta suunnitelmat tien nelikaistaistamiseksi ovat olemassa, vetoomuksessa kerrotaan. Kuntajohtajat vetoavat eduskuntaan, että puuttuva muutaman kymmenen miljoonan euron rahoitus osoitettaisiin Lieto–Aura-yhteysvälin tieosuuden muuttamiseksi suunnitelman mukaisesti nelikaistatieksi.

Vetoomuksessa kerrotaan myös erityisesti Aura–Pöytyä -yhteysvälin vaarallisen huonokuntoisesta tiestä, jossa päällystevaurioita on niin paljon, että todellisena riskinä on autojen rikkoutuminen ja vaaratilanteet. Raskas liikenne on myös ongelmissa tien vaurioiden kanssa, koska isolla kalustolla huonoja kohtia ei voi edes yrittää väistää. Päällysteen uusiminen Lieto–Loimaa -välille on kuntajohtajien toiveena, mutta akuutein tarve uusimiselle on mainittu Auran ja Pöytyän välillä.