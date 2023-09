Uusi digikaupan yhteisö auttaa kotimaista verkkokauppaa pärjäämään globaaleille jäteille

Suomeen on perustettu uusi yritys Digital Commerce Finland Oy, jonka tavoitteena on auttaa digitaalista kauppaa kasvamaan. Mukana on kuusi perustajaosakasta: Kaupan liitto, Keskisuomalainen, Paytrail, Posti, Sanoma ja Suomalaisen työn liitto.

Hallituksen puhueenjohtajana toimii verkkokaupan asiantuntija Leevi Parsama.

Yritys esiteltiin tiistaina Business Finlandin Experience Commerce -ohjelman järjestämässä tapahtumassa.

– Tavoitteenamme on rakentaa maailman kilpailukykyisin digitaalisen kaupan yhteisö Suomeen. Haluamme koko verkoston voimin kirittää markkinan kasvua ja suomalaista kilpailukykyä sekä vahvistaa toimialan houkuttelevuutta ja vetovoimaa, Digital Commerce Finlandin toimitusjohtajana marraskuun alussa aloittava Ville Simola toteaa tiedotteessa.

Digital Commerce Finlandin toiminnan ytimessä ovat verkkokaupat, brändit ja kaupan alan pk-yritykset. Mukaan pyritään saamaan muitakin tahoja, joilla on kytköksiä digitaaliseen kauppaan. Näitä voivat olla erilaiset palvelutarjoajat, alan oppilaitokset, järjestöt, julkisen sektorin toimijat, kehittämisyritykset ja pääomasijoitusyhtiöt.

Digital Commerce Finlandille on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena siitä, että yritys on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen.

Yritys järjestää muun muassa koulutuksia ja tapahtumia. Suunnitelmissa on tiedotteen mukaan myös rakentaa verkkokauppiaille oma kohtaamistila, jonka sisällä toimii verkkokauppojen kiihdyttämö lupaaville kasvuyrityksille.

Toiminta käynnistyy vaiheittain syksyn 2023 aikana.

– Maailman kaikkiin kauppoihin on vain yksi etuovi ja se on jokaisen ihmisen kädessä joka päivä: älypuhelin. Se yritys, joka ymmärtää asiakkaitaan parhaiten, tunnistaa omat kilpailuetunsa ja osaa luoda ensimmäisestä klikkauksesta alkaen erinomaisen asiakaskokemuksen, menestyy markkinassa, Leevi Parsama kuvailee.