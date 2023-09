RIITTA SALMI

Turun tavoite on lisätä kävelyn ja pyöräilyn osuutta liikkumisessa. Merkittävänä keinona on kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen. Kaupungissa on viime vuosina panostettu pyöräilyreittien jatkuvuuteen ja muun muassa talvikunnossapitoon. Kuvituskuva.