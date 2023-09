Turun telakalla liikkeellä pneumokokkia, rokotukset käynnistymässä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalveluissa on elo- ja syyskuun aikana hoidettu lähes kymmenen työikäisen aikuisen sairaalahoitoa vaatinutta pneumokokki-infektiota. Osa sairastuneista on työskennellyt Turun telakalla. Heidän joukossaan on eri ammattiryhmiä, eri kansallisuuksia ja eri yritysten työntekijöitä, kerrotaan Varhan tiedotteessa.

Työterveyshuollon asiantuntijat ja tartuntatautien torjuntaan liittyvät viranomaiset yhteistyössä kartoittavat tilannetta ja valmistautuvat käynnistämään rokotukset Turun telakalla.

Vaikeat pneumokokki-infektiot ovat Suomessa valvottavia tartuntatauteja. Niitä voidaan ehkäistä hygieniaan liittyvillä toimilla ja rokotuksilla. Turun telakka on syksyn hengitystieinfektiokauden käynnistyttyä entisestään korostanut hygienian merkitystä ja lisännyt käsidesin saatavuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään hengityssuojainten asianmukaiseen käyttöön. Telakka myös suosittelee pysyvästi pneumokokkirokotetta kaikille telakalle työhön tuleville.