Turun kaupungin kunnossapidolla vessahätä jatkuvan ilkivallan vuoksi – Kupittaan yleisövessassa ajettu sähköpotkulaudalla ja irrotettu kalusteita

Turussa on kuusi kaupungin ylläpitämää yleisövessaa, joihin on kohdistunut merkittävästi ilkivaltaa kuluvan vuoden aikana. Yhteensä kaupungilta on kulunut kaikkeen ilkivaltaan tämän vuoden aikana jo 330 000 euroa, josta vessojen osuus on noin 50 000 euroa. Lisäksi yleisövessojen ylläpitoon kuluu noin 100 000 euroa vuosittain.

– Olemme saaneet paljon toiveita uusista vessoista ja olemme niitä myös toimittaneet. Todella ikävää, että niihin kohdistuu kohtuutonta ilkivaltaa. Ilkivalta on maksanut kaupungille pelkästään tänä vuonna saman verran kuin mitä yksi uusi WC-tila maksaisi, Turun kaupungin infran kunnossapitopäällikkö Mari Helin tiedotteessa.

Turun kaupunki joutuu sulkemaan Kupittaanpuiston yleisen WC:n ilkivallan vuoksi tänään maanantaina. WC-tiloja on tuhottu muun muassa irrottamalla kalusteita ja ajamalla sähköpotkulaudalla sisätiloissa. Turun kaupungin kunnossapidon ylläpitämät vessat ovat suljettuina muutaman viikon kestävien korjaustöiden ajan.

Kaikkiin yleisiin WC-tiloihin kohdistuu ilkivaltaa, mutta erityisen paljon sitä on nyt kohdistunut Kupittaanpuiston vessoihin.

– Tänä vuonna 90 prosenttia yleisövessoja koskevista palautteista on ollut ilmoituksia ilkivallasta ja sotkuisuudesta. Niistä peräti 85 prosenttia koskee Kupittaan yleistä WC-tilaa. Aikaisemmin 90 prosenttia palautteista on koskenut toiveita, että vessoja halutaan lisää, kertoo valvontainsinööri Kirsi Kuisma.

Uuden yleisö-WC:n kustannukset ovat paikasta riippuen noin 50 000–100 000 euroa. Esimerkiksi yhden graffitin poisto maksaa 2 000 euroa ja ylimääräinen siivouskerta 300 euroa.

Kaupungin yleisövessojen sijainnit löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Vessat ovat maksuttomia ja niitä voi käyttää kesällä kello 7-02 ja talvella kello 7-23.