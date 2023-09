Tuoreen tutkimuksen mukaan kakkostyypin diabetekseen sairastuminen voi lyhentää elinajanodotetta sitä enemmän, mitä nuorempana sairaus puhkeaa. Tuore tutkimus tarkentaa aiempia ennusteita, joiden mukaan kakkostyypin diabetes lyhentää elinajanodotetta keskimäärin kuusi vuotta.

Erittäin merkittävää näyttää olevan, missä iässä diabetes diagnosoidaan. Mitä nuorempana sairaus puhkeaa, sitä enemmän jäljellä oleva elinajanodote on vaarassa lyhentyä.

Tutkimuksen toteutti Emerging Risk Factors Collaboration -konsortio, jota koordinoi Cambridgen yliopisto. Tutkimuksessa on Suomesta mukana Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö.

Tutkimuksessa yhdisteltiin tiedot lähes sadasta eri seurantatutkimuksesta 19 maasta. Näin yhdistämällä voitiin toteuttaa laaja virtuaalinen seurantatutkimus noin 1,5 miljoonalle diabetespotilaalle. Seuranta-aikaa oli yli 23 miljoonaa henkilövuotta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

50-vuotiaana todettu tyypin 2 diabetes lyhensi jäljellä olevaa elinaikaa keskimäärin 5–6 vuotta. Noin 40-vuotiaana diagnosoitu diabetes vähensi potentiaalisia elinvuosia noin kymmenen vuotta. Kolmekymppisenä hankittu diabetes merkitsi jo arviolta 13–14 vuoden keskimääräistä lyhentymää elinajanodotteeseen. Vertailukohteena olivat sekä EU:n että Yhdysvaltain väestöistä lasketut yleiset ikäryhmittäiset elinajanodotteet.

– Tulokset kieltämättä ovat dramaattisia, mutta niihin kannattaa silti suhtautua pienellä varovaisuudella. Arvio kuolleisuusriskeistä on yhteenveto lukuisissa maissa ja väestöryhmissä tehdyistä havainnoista. Suomalaiseen väestöön lukuja ei voi aivan täysin yleistää, sillä hoitoketjut ja kakkostyypin diabeteksen hallinta poikkeavat melko paljon eri maissa, sanoo Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen professori Jussi Kauhanen tiedotteen mukaan.

Kauhanen toimi hankkeessa vastuullisena tutkijana. Hän painottaa, että seuranta-aineistot kerättiin pääosin jo useita vuosia sitten, joten ne eivät välttämättä täysin heijasta tämän hetken tilannetta.

Yleiskuva on Kauhasen mukaan kuitenkin selvä: diabetes on erittäin merkittävä kansanterveysongelma, ja sitä suurempi mitä nuoremmista ikäryhmistä on kyse.

Kakkosyypin diabetes on yleistynyt nopeasti ympäri maailmaa ja myös Suomessa, vaikka kansainvälisessä vertailussa Suomen väestön tilanne ei ole ollut aivan pahimmasta päästä. Vuonna 2021 maailmassa arvioitiin olevan yli puoli miljardia diabetesta sairastavaa ihmistä. Tapaukset ovat lisääntyneet erityisesti nuorilla aikuisilla, mikä nyt julkaistun tutkimuksen perusteella olennaisesti lisää ongelman vakavuutta.

– Kakkostyypin diabeteksen keskeiset riskitekijät liittyvät ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen sekä liikunnan vähäisyyteen. Pääpaino sairauden ehkäisyssä on elintapatekijöissä ja niiden saamisessa terveellisempään suuntaan. Näiden tulosten valossa merkitystä on myös sillä, jos sairastumista voidaan viivyttää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hankkeen tutkimusrahoitus tuli julkisilta, ei-kaupallisilta toimijoilta Britanniasta sekä Yhdysvalloista. Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Lancet Diabetes Endocrinology -lehdessä.